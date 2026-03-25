その時が近づいています。ことし5月に能登での放鳥が予定されているトキ。迎え入れる能登地域では、来たる日にむけ歓迎ムードが高まりつつあります。日本を代表する鳥、トキ。石川県輪島市では、本州では野生のトキが最後に棲息していたことから、市の鳥に指定しています。「トキは他の鳥と違って臆病で、近づくだけでストレスがたまるので、地域の人に知ってもらいたかったからです」その輪島市では25日、5月の放鳥後にトキ