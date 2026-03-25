その時が近づいています。ことし5月に能登での放鳥が予定されているトキ。迎え入れる能登地域では、来たる日にむけ歓迎ムードが高まりつつあります。



日本を代表する鳥、トキ。



石川県輪島市では、本州では野生のトキが最後に棲息していたことから、市の鳥に指定しています。



「トキは他の鳥と違って臆病で、近づくだけでストレスがたまるので、地域の人に知ってもらいたかったからです」





その輪島市では25日、5月の放鳥後にトキの住み家となる能登地域の小学生たちが、意見交換会を行いました。

発表した児童：

「楽しみというのと、トキが羽咋に根付いてほしいと思います」「一緒に共生したいと思います」



本州で初となるトキの放鳥は、5月31日に石川県羽咋市の邑知潟で行われます。



放鳥予定のトキは20羽で、そのうち3羽は、いしかわ動物園で生まれた個体です。



現在は、新潟県佐渡市で、野生への復帰に向け訓練中です。

環境省佐渡自然保護官事務所・北橋 隆史 首席自然保護官：

「順調に予定通りの順化訓練を進めていて、一羽も脱落することなく無事に訓練を終えて、本州放鳥にもっていければなと思います」



刻々と近づく放鳥の日。会場近くの公民館では…



山東 徹也 記者：

「あ～トキのぬいぐるみですね。こちらはオリジナルの服。さらにはトキの歴史。こちらはトキに会った時の注意書。いよいよ放鳥に向け着々と準備が進められています」



歴史的瞬間を迎えるにあたり、羽咋市、そして能登地域で歓迎ムードが高まる一方…



余喜公民館・豊田 梨華 主事：

「入口の場所が特に(地震の)影響が大きい場所ですね」

放鳥会場に残る震災の爪痕。



能登の人々にとってトキの放鳥は単なるイベントにとどまらず、復興への願いが込められています。



羽咋市民：

「楽しみやね、見に行きたい。近いから」「楽しみといいうよりも、期待がありますよね」「トキは珍しいので、希望を持ったような感じで(放鳥を)してほしい」



優雅に空を舞う姿が復活する“トキ”。そして、復興のシンボル誕生の“トキ”が刻々と近づいています。

