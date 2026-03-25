北朝鮮による拉致の可能性を完全に捨てきれない行方不明者「特定失踪者」に24日、石川県内出身の女性が新たに追加されました。これを受けて25日、その家族らが会見を開き思いを語りました。25日、特定失踪者の家族らが開いた記者会見。梅田眞砂子さんの弟・文雄 さん：「ここれが成人式と思われます」 家族への思いを語ったのは、新たに特定失踪者に追加された鳥屋町、今の中能登町出身の梅田眞砂子さんの弟、文雄さんです。眞