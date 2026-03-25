最新の県内のレギュラーガソリンの平均価格は、先週と比べて約１５円値下がりしました。一方で、コメの生産者の不安は続いています。石油情報センターによると、最新の県内のレギュラーガソリンの平均小売価格は１リットルあたり１７３．９円で、史上最高値だった先週より１５．１円安くなりました。政府が１９日から石油元売り各社への補助金の支給を開始したことが要因です。政府は２６日から国家備蓄の石