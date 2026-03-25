タイドラマ「My Golden Blood」 (C)GMMTV Co., Ltd., All rights reserved. 共にアジアにルーツを持つ森崎ウィン×向井康二(Snow Man)がW主演を務め、「2gether」の監督がメガホンを取った日本・タイ合作映画「（LOVE SONG）」が昨秋公開されるなど、日本でも人気の高まりを感じさせるタイBL界隈。ブームを加速させた「2gether」をはじめ良質なヒット作を量産するGMMTVの新たなトレンドともいえるのが、ヴァンパイア(吸血鬼)