タイドラマ「My Golden Blood」 (C)GMMTV Co., Ltd., All rights reserved.

共にアジアにルーツを持つ森崎ウィン×向井康二(Snow Man)がW主演を務め、「2gether」の監督がメガホンを取った日本・タイ合作映画「（LOVE SONG）」が昨秋公開されるなど、日本でも人気の高まりを感じさせるタイBL界隈。ブームを加速させた「2gether」をはじめ良質なヒット作を量産するGMMTVの新たなトレンドともいえるのが、ヴァンパイア(吸血鬼)と人間による禁断の異種BLだ。

Boun(ブーン)＆Prem(プレム)の再共演作としてもファンを歓喜させた「REVAMP THE UNDEAD STORY」も注目を集めたばかりだが、それに先駆け2025年3月に日本・タイで同時配信された"ヴァンパイア"ラブストーリーが、「My Golden Blood」(3月29日(日)より日テレプラスにてTV初放送)。日本のファンにも広く知られる人気BLに多数出演するGawin(ガウィン)主演とあって、大きな反響を呼んだ。

Joss＆Gawinが禁断の関係をセクシーに演じるタイドラマ「My Golden Blood」 (C)GMMTV Co., Ltd., All rights reserved.

「My Golden Blood」の主人公は、生きる意味を見出せぬまま200年間を生き長らえてきた不死身のヴァンパイア・マーク(Joss)と、希少な"黄金の血"を持つ大学生・トン(Gawin)。

児童養護施設出身のトンは、出血の危険がある行為は絶対に避けるよう、周囲から厳しく警告され続けてきた。その理由は、トンの身体にはヴァンパイアが渇望する"黄金の血"が流れているから。その血を求めるヴァンパイアたちの間で争いが起こらないよう、本人にも真実が知らされないまま20年の月日が流れていた。

だが大学進学のために施設を出たトンは、ウェイターとして潜り込んだイベントで、割れたグラスで指を切り、うっかり指先から出血してしまう。一瞬にして"黄金の血"の匂いを嗅ぎつけたヴァンパイアたちに狙われる身に。イベントを主催していたヴァンパイア一族の後継者であるマークは、トンが"黄金の血"の持ち主であること、そしてこの20年間、トンの存在がヴァンパイアたちに知られることのないよう陰で見守ってきたことを明かし、強引に「僕が君を守る。今までみたいに」「許可は求めていない。僕が世話する」と同居を言い渡すのだが...。

タイドラマ「My Golden Blood」 (C)GMMTV Co., Ltd., All rights reserved.

Gawinは、「Dark Blue Kiss 〜僕のキスは君だけに〜」(2019年)で人気に火が付き、"タイBLの金字塔"とされる「SOTUS／ソータス」(2016年)シリーズのKrist(クリス)を相手に、学校イチの人気者・ピーセーンを圧倒的存在感で演じた「Be My Favorite」(2023年)で知名度をさらに高めたスター俳優。

そんなGawinが今作では一転、自分の体の秘密を知って戸惑う大学生・トンを瑞々しく演じている。プールサイドでマークのむき出しの胸板にドギマギするシーンに始まり、血に群がるヴァンパイアに襲われ怯える眼差し、「君を守る」と追いかけてくるマークを撒こうと必死に逃げる姿など、「Be My Favorite」での自信たっぷりのキャラクターとは正反対で、愛らしさが際立っている。

タイドラマ「My Golden Blood」 (C)GMMTV Co., Ltd., All rights reserved.

Gawinのそんな愛らしさを引き立たせているのが、W主演を務めるJossの堂々とした男っぷりだ。189cmのすらりとした長身と厚い胸板からは妖艶な色気が放たれ、永遠の命をもつヴァンパイア族の中でも格別のカリスマ性を、「3 Will Be Free」(2019年)のJossがセクシーに体現している。

最初に目を奪われるのは、トンの指先の傷口からぷくっとあふれた"黄金の血"を見た時の、欲望と理性が入り混じったマークの表情だ。指先の血をじっと見つめ、やがて理性を放棄。ため息を漏らしながらゆっくりと自分の口に近づけていく。抗うすべもなくその血を味わい、恍惚とした表情に...。指先の血をなめるだけの1シーンを、Jossがなんとも官能的に演じている。

同居生活がスタートすると、あれこれトンの世話を焼いたり、風邪をひかないか心配したり...。トンとの邂逅によって生きる意味を見出したマークが、感情を露わにしていく様子も愛おしい。

タイドラマ「My Golden Blood」 (C)GMMTV Co., Ltd., All rights reserved.

家族のいないトンの唯一の理解者でもある友人・トンクラー(Neo)や、黄金の血を狙い不穏な動きを見せるナカン(Mond)といったサブキャラクターも魅力的で、マークとトンの運命的な結びつきをさらにドラマティックなものに。何より本能と理性の間で揺れ動く2人の濃密なロマンスは、堪らなく刺激的だ。

文＝酒寄美智子

放送情報

タイドラマ「My Golden Blood」

放送日時：2026年3月29日(日)13:30〜

チャンネル：日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合があります

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