物語コーポレーションが展開する焼肉食べ放題専門店「焼肉きんぐ」は、4月22日から、期間限定で「新大久保フェア」を開催する。販売期間は7月上旬までを予定している。今回のフェアでは、新大久保の人気店とコラボレーションし、各店の看板グルメを再現したメニューを展開。「壺漬けデジカルビ」や「石焼タットリタン」「モッツァレラチーズハットグ」など、全6品を取りそろえる。【新大久保フェアで提供する6品の画像はこちら】フ