静岡･熱海市の土石流災害を巡る裁判で、25日、5回目の尋問が行われ、現在の土地所有者の男性が出廷し、「土地の崩落は予測していなかった」などと自らの責任について否定しました。この裁判は、2021年7月、28人が犠牲となった熱海市の土石流災害をめぐり遺族らが現在と前の土地所有者や県、熱海市などに対し損害賠償を求めているものです。25日行われた裁判では、現在の土地所有者の男性が出廷しました。裁判では、原告弁護団から