AI研究者から広告代理店、そして弁護士へ。異色のキャリアを歩んだ岩原将文氏（BUSINESS LAWYERS AWARD 2025 起業部門賞、主催：弁護士ドットコム）は、知財業界のアナログな調査手法に疑問を抱き、自らAIを活用した商標調査ツール「TM-RoBo」を開発した。大手企業から地方の特許事務所まで導入が広がるサービスの開発秘話と、法曹×テクノロジーの未来を聞いた。●弁護士に失望した広告マン時代「人と違う、難しいことに挑戦した