近鉄特急の特別席での家族連れの振る舞いをめぐり、SNS上で論争が巻き起こっている。Xの投稿によると、子どもが座席や窓に足を乗せていることをめぐって苦言が寄せられ、それに対して父親とみられる投稿主が反論したことで、炎上状態となっているようだ。発端となった投稿には、大阪と名古屋をつなぐ近鉄の「特急ひのとり」に乗車した家族連れが、プレミアム車両のシートでくつろぐ様子の動画が添付されていた。しかし、映っていた