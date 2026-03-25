ハーマンインターナショナルは、JBLブランドからノイズキャンセリング機能搭載オーバーイヤーワイヤレスヘッドホン「JBL Live 780NC」とオンイヤーワイヤレスヘッドホン「JBL Live 680NC」を2026年3月26日（木）より順次発売します。 記事のポイント 進化したノイズキャンセリングや通話機能、高音質化に加え、デザインや装着性も刷新。最大80時間再生、Bluetooth 6.0対応など実用性も大きく高めた注目モデルです。