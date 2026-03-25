ゴミ捨てから帰宅した飼い主さんが目にしたのは…窓際に目を向けると、そこには仲良く並んでくつろぐ2匹の猫の姿が。『思いがけない場所』でリラックスする猫たちの様子は、記事執筆時点で2.9万いいねを突破。「絶対細くて痛いのになにしてんのw」「天日干しみたいで可愛い」「難易度高いシンクロ」といった声が寄せられています。 【写真：ゴミ捨てから帰ってくると、２匹の猫が『窓際』で…まさかの『くつろぎ方』】 ︎