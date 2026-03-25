ゴミ捨てから帰宅した飼い主さんが目にしたのは…窓際に目を向けると、そこには仲良く並んでくつろぐ2匹の猫の姿が。『思いがけない場所』でリラックスする猫たちの様子は、記事執筆時点で2.9万いいねを突破。「絶対細くて痛いのになにしてんのw」「天日干しみたいで可愛い」「難易度高いシンクロ」といった声が寄せられています。

【写真：ゴミ捨てから帰ってくると、２匹の猫が『窓際』で…まさかの『くつろぎ方』】

︎障子の格子でくつろぐ猫たち

X（旧Twitter）アカウント『虎吹小雪』に投稿されたのは、窓際でのんびり過ごす2匹の猫の姿。この日、飼い主さんがゴミ捨てから帰宅すると、窓際の思いがけない場所で並んでくつろぐ猫たちを見つけたそうです。その場所とは、なんと障子の格子。

よく見ると、2匹は同じようなポーズでリラックスしている様子。細い木の上という決して安定のよくない場所であるにもかかわらず、2匹は慣れた慣れたようすでくつろいでおり、これが猫たちにとっての「日常」であることが伝わってきます。

︎障子を貼らなくなった理由

障子については、長年さまざまな“対策”が試されてきたそう。糊や両面テープで補強するなど、猫が障子を破らないようにと試行錯誤してきたと飼い主さん。

しかし、猫が見ていないうちに作業したくても、10匹以上の多頭飼いのため全員を一か所に集めることもできず…紙が破れなくても障子自体が丸ごと叩き落とされてしまうこともあったのだそう。そのため現在は紙を貼ることを諦め、格子のまま使っているとのこと。

︎“元祖障子破りネコ”の歴史も

なお、このおうちの猫たちは、以前から障子と深い関わりがあった様子。別の投稿では、14年ほど前に「元祖障子破りネコ」が発見されたときのことも紹介されています。

また別の日には、動物病院へ連れて行かれることを察した猫が、障子にしがみついて抵抗する姿も。さらに障子だけでなく、買い替えてすぐのテレビも猫たちに蹴られて壊れるなど、わんぱくな猫たちのようすがよくわかるエピソードも投稿されていました。

自由奔放な猫たちとの暮らしぶりが伝わる今回の投稿には、「天日干しみたいで可愛い」「格子折れないの凄い」「そうか、貼らなきゃいいのか」「2匹お揃いの登りかたが超可愛い」「ぽかぽかあったかそう」などといったコメントが寄せられていました。

X（旧Twitter）アカウント『虎吹小雪』では、飼い主さんの日常のほか、たくさんの猫たちのかわいい日常もたくさん投稿されています。

写真・動画提供：X（旧Twitter）アカウント『虎吹小雪』

執筆：machuno

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。