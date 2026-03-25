7人の素人集団による農業 本業はIT機器の検査・検証やシステム構築などを主軸とするシーズテクノロジー（神奈川県）。IT機器の検査会社である同社が種子島で農業に参入したのが2022年のこと。種子島と言えば、1543年の鉄砲伝来と国内唯一の大型ロケット打ち上げ施設があることで有名だ。 そんな種子島の南種子町にサッカーコート約3面分の農地を保有し、農業部門を独立させてシ&#