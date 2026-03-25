中国メディアの封面新聞によると、あるネットユーザーが投稿した上海ディズニーランドのメニューが物議を醸した。そのメニューとは、ミニーマウスの形をした上海ディズニー10周年記念の包子（パオズ）。ポテトチップ付きで70元（約1600円）という価格に、大勢の人が「高すぎる」と反応したという。封面新聞は中国SNSの微博（ウェイボー）で「あなたなら食べますか」とも問い掛けており、これに微博のユーザーからは「確かに高すぎ