Amazon.co.jpで現在、サントリーのシングルモルトウイスキー「山崎 Story of the Distillery 2025」などが招待制で抽選販売されています。販売価格は16,500円（税込）で、2025年にサントリーが抽選販売していた価格と同じです。抽選しなくても購入できますが、その場合は22,620円（税込）。 ↑山崎 Story of the Distillery 2025。 また、「サントリー シングルモルトウイスキー 山崎」「サントリーワールドウイスキー 碧Ao