国指定重要文化財を生かしたクラシカルなカフェがリニューアルオープン東京駅から徒歩約5分、皇居の向かいにある「明治生命館」。外観は古代ギリシア・ローマをルーツとした古典主義様式でまとめられていて、建物を支える大きな柱や華麗な彫刻は圧巻です。そんな重要文化財が2025年11月にリニューアルオープンし、「明治安田CAFE 丸の内」が新設。広大かつ優美な空間で、ゆったりと飲食が楽しめるようになりました。重要文化財の改