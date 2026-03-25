国指定重要文化財を生かしたクラシカルなカフェがリニューアルオープン

東京駅から徒歩約5分、皇居の向かいにある「明治生命館」。外観は古代ギリシア・ローマをルーツとした古典主義様式でまとめられていて、建物を支える大きな柱や華麗な彫刻は圧巻です。



そんな重要文化財が2025年11月にリニューアルオープンし、「明治安田CAFE 丸の内」が新設。広大かつ優美な空間で、ゆったりと飲食が楽しめるようになりました。重要文化財の改修は制限があり、今回のリニューアルでは床下空調や内装に合わせたスタンドライトを点在させるなど、さまざまな工夫が施されています。食堂の梁に使われている葡萄や蔦のあしらいを生かし、絨毯やカウンター、食器にも葡萄や蔦のデザインを取り入れたのだそう。

カフェスペースを囲むように設置された展示エリアでは、「明治生命館」の歴史を辿ることができます。1930年代から実際に使われていた会議室や食堂の見学もできるので、こちらはまた後ほどご紹介。

ご褒美CHECK!

普段なかなか訪れる機会のない重要文化財は、外観を見るだけでも圧巻。建物に足を踏み入れれば、その優美さと歴史の流れに心が躍ります。

「アフタヌーンティーセット（数量限定）お堀端の玉手箱」

「明治安田CAFE 丸の内」では、素材にこだわったドリンクや季節のスイーツ、食事を楽しむことができます。今回は、ご褒美にふさわしいお重のアフタヌーンティーをメインにご紹介。アフタヌーンティーというと、洋風のケーキスタンドをイメージしますよね。ですがこちらのカフェは、国の重要文化財ということもあり、日本の伝統的な三段重で提供されます。

セイボリーは、サーモンのサンドウィッチや生ハム、いくらとスクランブルエッグのアミューズ、トマトのブルスケッタなど、軽食とお口直しを兼ねたラインナップ。

どの前菜も素材にこだわり、一品一品思考を凝らして作られているのがわかります。華やかで丁寧な盛り付けや、スイーツやコーヒーを引き立てる絶妙な味付けで、食べ進めるのが楽しくなります。

こちらのお重は、季節のディップにつけて楽しむ焼き菓子をメインとしたスイーツ重。右上にはチョコレートとマロンクリームが盛り付けられていて、フィナンシェやカヌレ、ダックワーズをディップして食べるという斬新な内容です。

チョコレートクリームは、それだけでもスイーツとして成り立ってしまうほど濃厚な味わい。マロンクリームは、マロンのうま味をしっかりと感じながらもあっさりとした後味。ふわっと広がるアルコールの香りが上品さをプラスします。

左のフィナンシェは、バターとアーモンドの豊かな風味にストロベリーのさわやかさがプラスされ、何個でも食べたくなるおいしさ。個人的には、チョコレートクリームをつけて食べるのがお気に入りでした。真ん中のカヌレは、周りがパイ生地で包まれていて、ふわふわサクサクのアクセントがなんとも楽しい一品。

どの焼き菓子も、しっかりバターやアーモンドなど素材のおいしさが感じられ、クオリティの高さに感動です！

続いては、和と洋を掛け合わせた生スイーツをメインとしたお重。ショートケーキやピスタチオタルトなど、スイーツ好きにはたまらない顔ぶれです。お口直しに塩昆布が添えられているのも「明治安田CAFE 丸の内」ならではのこだわり。

丸々としたかわいいコーヒームースの中には、黒糖ジュレが潜んでいます。ムースですがもっちりとした食感で、初めての感覚！

コーヒーへのこだわりもひとしおで、お店イチオシは日本との歴史が深いブルーマウンテンの豆を中心としてブレンドしたホットコーヒーです。専門家による厳しい生豆の厳選をおこなっているコーヒーです。

ご褒美CHECK!

アフタヌーンティーセットはドリンク付きで、なんとドリンクはおかわり自由！ ついついコンプリートしてしまいたくなります。

「アトランティックサーモンサンドウィッチ」

セイボリーのお重に入っているサーモンのサンドウィッチは、単品でも注文することができます。



甘みとやわらかさに優れたノルウェー産のサーモンを厳選。パンの間と上にたっぷりのサーモンとポテトサラダをトッピングした、満足感のあるひと皿です。

ほかにも「照り焼きサンドウィッチ」や「和牛のハヤシライス」などの食事メニューも単品で選べるので、その日の気分で選んでみて。



「明治生命館」では、過去実際に使用されていた会議室や食堂を見学することができます。少しだけその様子をご紹介！

こちらは役員食堂で、映画に出てくるような長〜いテーブルに、ずらっと並べられた椅子。歴史のなかで数々の人たちがここで食事をしてきたことを想像すると、わくわくしちゃいますね。 カーテンやシャンデリアなどひとつひとつの装飾がおしゃれで、ディテールの細かさにこだわりを感じます。

レトロな装飾や非常灯など、歴史を感じ、見ているだけで楽しい展示物もたくさんあります。いろいろな解説もあるので、歴史の勉強にもなりますよ。足を運んだ際には、クラシカルかつレトロなセルフィーを撮影して思い出に残すのもいいかもしれません。 深い歴史を感じられる「明治安田CAFE 丸の内」、ぜひ訪れてみてくださいね。

■明治安田CAFE 丸の内（めいじやすだかふぇ まるのうち）

住所：東京都千代田区丸の内2-1-1 明治生命館 1F

営業時間：10時30分〜18時30分（料理17時30分LO、ドリンク18時LO）

定休日：月・火曜

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Text＆Photo：久保田聡実（vivace）



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