24日(現地時間)、アトレティコ・マドリードはアントワーヌ・グリーズマンが今シーズン終了後に同クラブを退団し、アメリカのオーランド・シティSCに入団すると発表した。グリーズマンは、レアル・ソシエダでプロデビューを飾った後、2014年から2019年までの5年間にわたってアトレティコで攻撃の牽引役として活躍。その後バルセロナに移籍したが、2021年8月にアトレティコに復帰していた。アトレティコではこれまで公式戦488試合に