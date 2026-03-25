漫画『葬送のフリーレン』の公式Xにて、漫画『上杉くんは女の子をやめたい』作者・やぶうち優氏からの応援イラストが公開された。フリーレンとヒンメルの2ショットが描かれている。【画像】めっちゃ尊い！照れるヒンメル＆フリーレン少女漫画家が描いたイラストやわらかい絵のタッチで描かれた一枚で、フリーレンが近づいてきて照れるヒンメルの姿が描かれており、ネット上では「ヒンメルが照れてる〜！たぶんこれはフリーレ