リバプールは現地３月24日、モハメド・サラーが2025-26シーズン終了後に退団すると発表した。エジプト代表FWは、17年夏にセリエAのローマからリバプールに加入。ここまで公式戦435試合に出場し、255ゴールを記録。プレミアリーグやチャンピオンズリーグ、クラブワールドカップやFAカップ、カラバオカップなど数々のタイトル獲得に貢献し、絶対的エースとして活躍した。クラブの公式サイトを通じて、サラーは次のようにコメン