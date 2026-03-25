JR東日本グループのアトレは28日、「OIMACHI TRACKS(大井町トラックス)」を東京･大井町で開業する。交通のアクセスが良いことから、広域からの集客を見込んだ施設で、ショッピングセンター初出店の店舗や、有名ブランドの新業態、品川区内で人気の飲食店などが多数出店している。年間の利用者数は施設全体で1100万人を見込む。同施設は、初めて「アトレ」の名前を冠さず、「大井町トラックス」という名称で一本化した。商業エリア