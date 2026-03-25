２１日、河池市大化ヤオ族自治県古江大道にある専門店で、できたての生搾米粉。（南寧＝新華社記者／黄孝邦）【新華社南寧3月25日】中国広西チワン族自治区河池市や南寧市などで親しまれている「生搾米粉」は、地元の伝統的な名物料理で、市民や観光客に広く愛されている。その製法は自治区の無形文化遺産にも登録されている。生搾米粉は天然の食材を用いて手作業で作られ、工程が複雑で時間もかかる。米の選別、発酵、すりつ