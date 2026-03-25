2026年4月1日から、ついに自転車にも「青切符（交通反則通告制度）」が導入される。日本の道路交通法規においても歴史的な転換点となるが、長らく「なあなあ」で済まされてきた自転車の交通違反のつけが回ってきたともいえる。 自転車の違反といえば、これまでは「指導警告（白紙）」か、いきなり前科がつく「赤切符（刑事罰）」の二択だった。それが4月以降、両者の“中間”となる「反則金」という、現実的なペナルティが課され