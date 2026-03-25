2026年4月1日から、ついに自転車にも「青切符（交通反則通告制度）」が導入される。日本の道路交通法規においても歴史的な転換点となるが、長らく「なあなあ」で済まされてきた自転車交通違反のつけが回ってきたともいえる。 自転車の違反といえば、これまでは「指導警告（白紙）」か、いきなり前科がつく「赤切符（刑事罰）」の二択だった。それが4月以降、両者の“中間”となる「反則金」という、現実的なペナルティが課され