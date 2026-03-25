2026年4月1日から、ついに自転車にも「青切符（交通反則通告制度）」が導入される。日本の道路交通法規においても歴史的な転換点となるが、長らく「なあなあ」で済まされてきた自転車の交通違反のつけが回ってきたともいえる。

自転車の違反といえば、これまでは「指導警告（白紙）」か、いきなり前科がつく「赤切符（刑事罰）」の二択だった。それが4月以降、両者の“中間”となる「反則金」という、現実的なペナルティが課されることに。対象となる違反は113種類におよぶ。

大きな変更となるため、メディアでも再三、啓発されており、もはや「知らなかった」では済まされない。「うっかり」を防ぎ、スマートなサイクリストとなるために、漏れの許されないポイントを直前ガイドとしてまとめた。

まず今回の法改正の背景に何があるのか、改めて確認しよう。大きくは、自転車事故の増加と、その「無法地帯」ぶりへの世論の厳しい目だ。

これまで警察官は、悪質な違反を見つけても「赤切符は手続きが重すぎるので、警告で……」というジレンマを抱えていた。しかし、青切符導入により、現場で「3000～1万2000円」程度の反則金を通告できるようになる。

違反に対する抑止力を強めつつ、“前科者”にはしない、ある意味で取り締まり側の配慮ともいえる制度だ。自動車では1968年から導入されており、成果につながっている。

知っておくべき「反則金」

反則金の額は、これまで「0円」だったことを考えれば、どの違反も決して安いとはいえない。代表的な5項目をピックアップした。（下図）

これまで「普通に」やってしまっていた人は要注意だ

〈ポイント〉：いずれも 飲み会1～2回分が吹き飛ぶ金額。特にスマホ操作は「1万超え」で、痛い出費となる。どうしても画面を見たければ、「必ず止まってから」。

誰もがやりがち！「うっかり」反則3選

「自分は安全運転だから大丈夫」。そう思っている人こそ要注意だ。そんな「無意識の違反」が、これからは検挙対象となりうる。

【1】「足つきなし」の停止無視： 「止まれ」の標識。速度を落として左右を確認したからOK…ではない。車輪を完全に止め、できれば地面に足を着く。これが交通ルールにおける「停止」だ。警察官は、この「車輪がわずかに動いているかどうか」をチェックする。

【2】右側通行（逆走）： 車道の右側を走る、いわゆる「逆走」。交差点で右折する際、面倒だからと右側の路側帯に入り込む。これは重大な通行区分違反。相手の車から見れば死角から飛び出してきたように見え、事故の主要因ともなっており、絶対NGだ。

【3】遮断機が降り始めた踏切への進入： 「まだいける！」と加速して踏切に突っ込む行為。遅刻しそうと急いでいても、ばっちり青切符の対象だ。自転車は軽車両。鉄道営業法だけでなく道交法でも厳しく律せられる。

「こんな時どうすれば？」解決シチュエーション

法律を守ると決めても、現場で迷うことはある。よくありそうなケースをQ&A形式でまとめた。

〈ケース1〉

Q：車道が怖くて歩道を走りたい時は？

A：歩道の「車道寄り」を「すぐ止まれる速度」で！

自転車は原則車道だが、交通量が多く危険な場合は歩道を走れる（13歳未満、70歳以上なども可）。ただし、歩道の真ん中を爆走するのはNG。歩行者にベルを鳴らしてどかせる行為は、即・青切符（歩行者妨害）の対象となるので注意しよう。

〈ケース2〉

Q：交差点で右折したい。二段階右折がルール？

A ：全ての交差点で「二段階右折」が必須！

車のように右折レーンに入ってはいけない。たとえ信号機のない交差点でも、一度直進して渡り、その場所で向きを変えてから再び直進するのがルール。ショートカット右折は「通行区分違反」になる。

〈ケース3〉

Q：警察官に止められた！まず何をすべき？

A：素直に従い、身分証を提示する。

青切符制度は、違反を認めて反則金を払えば刑事罰を免れる仕組み。ここで下手に抵抗したり、虚偽の申告をしたりすると、悪質と見なされて「赤切符（刑事罰）」に格上げされるリスクがある。現場での態度は非常に重要だ。

4月から実践！検挙を防ぐ「10のチェックポイント」

最後に、うっかり検挙を防ぐ10のアクションプランをまとめた。これを守れば、青切符を恐れる必要はないだろう。

これを守れば、ひとまず安心？！

青切符制度導入まで、いよいよカウントダウンに入った。だが、歩道を歩いていると、結構なスピードですり抜けように自転車が走りすぎるシーンを頻繁に目にする。本当に4月からこの状況ががらりと変わるのだろうか…。

最もよくないのは、こういう時の楽観視だ。「警察官がいるときだけ注意しよう」「まだ守っている人は少ないからいいだろう」。もとはといえば、自転車に乗る人のこうした姿勢が青切符制度を導入させたことを忘れてはならない。

自転車は「軽車両」であり、正当な「交通の主役（車両）」のひとつ。自転車を移動手段として活用する人は、4月からはすっぱり気持ちを切り替え、まずは自転車のブレーキ点検からでもはじめてみてもいいかもしれない。