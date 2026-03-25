今回紹介するのは、Threadsに投稿された仲良し猫たちのお昼寝風景。すやすや眠るふたりのお手手は、そっとくっついていたようです。投稿はThreadsにて、たくさんのユーザーたちに届き、多くの方の心を癒したみたいです。 【写真：仲良くいっしょに眠っていた2匹の猫→『おてて』を見たら…思わず撮影した『尊い瞬間』】 手がくっついてる 今回、Threadsに投稿したのは「みつとらはる」さん。登場したのは、猫のみつ