今回紹介するのは、Threadsに投稿された仲良し猫たちのお昼寝風景。すやすや眠るふたりのお手手は、そっとくっついていたようです。投稿はThreadsにて、たくさんのユーザーたちに届き、多くの方の心を癒したみたいです。

【写真：仲良くいっしょに眠っていた2匹の猫→『おてて』を見たら…思わず撮影した『尊い瞬間』】

手がくっついてる

今回、Threadsに投稿したのは「みつとらはる」さん。登場したのは、猫のみつばちゃんとはるまちゃん。ふたりとも元気な男の子です。

投稿主さんがアップしたのは、すやすやお昼寝している、みつばちゃんとはるまちゃんの姿。ふたりとも気持ちよさそうに寝ていたようです。注目すべきは、ふたりのお手手。コツンとグータッチして、お手手をくっつけながら寝ていたようです。寝ているときも仲良しですね。仲良し猫たちからしか得られない栄養もあるかもしれません。

可愛い猫たちのお昼寝風景にときめく猫好きたち

グータッチしながらお昼寝していた、みつばちゃんとはるまちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「ピッタリくっついてるね」「E.T思い出す」「フュージョンかな」などの声が多く寄せられていました。多くの猫好きたちが、ふたりの寝姿に心癒されたことでしょう。

Threadsアカウント「みつとらはる」では、猫のみつばちゃん、はるまちゃん、そしてトラちゃんとの賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。どの投稿も猫たちの魅力が満載です。

写真・動画提供：Threadsアカウント「みつとらはる」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。