賃料と共益費の値上げ通知が届くと、「応じなければならないのか」「そのまま受け入れるしかないのか」と不安になる方は多いのではないでしょうか。特に月8000円の増額は、家計への負担が大きく、慎重に判断したいところです。 ただし、このような場面では、通知を見てすぐに結論を出すのではなく、契約内容や値上げの背景を確認しながら対応を考えることが重要です。本記事では、賃料と共益費の値上げ案内が届いたときに押さ