◇NBA・Gリーグブルズ119ー134スクアドロン（2026年3月22日）NBAブルズの下部組織ウィンディシティ・ブルズの河村勇輝（24）が25日までに米国・バーミンガムメディア「バーミンガムスポーツ」のインタビューに応じた。22日（日本時間23日）に敵地バーミンガム・スクアドロン戦の試合を振り返った上で、今後の課題などについて言及した。「負けたことがすごく悔しい」22日の敵地バーミンガム・スクアドロン戦で先発出場し