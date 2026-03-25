6人組ダンス&ボーカルグループ・BE:FIRSTの新曲「BE:FIRST ALL DAY」が、最新の3月30日付「オリコン週間ストリーミングランキング」で2位に初登場した。【動画】舞台は“異世界団地”…BE：FIRST「BE：FIRST ALL DAY」ミュージックビデオ本作は、2021年11月にデビューしたBE:FIRSTの「BE:FIRST 5th Anniversary Project」第1弾シングルとなるHIP HOPナンバー。同日付「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」では初登場