テレ東では、4月12日(日)夜6時30分から、高橋みなみがMCを務める大食い特番「最強大食い王決定戦2026 春」を放送！そして、本番組の準決勝に、かつて選手として大食い界を席巻した爆食女王・ギャル曽根がゲストで登場！約9年ぶりに“テレ東大食い王”に帰還しました！（※ギャル曽根の「大食い王決定戦」の出演は、2017年5月14日放送「元祖！大食い王決定戦〜爆食女王 下剋上戦記〜」での解説出演以来、約9年ぶりとなります。）【