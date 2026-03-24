テレビ東京系「開運！なんでも鑑定団」が２４日に放送された。この日は、女子プロレスラー・上谷沙弥選手が登場。元人気プロレスラー・棚橋弘至氏が今年１月の引退試合で着たコスチュームをお宝として持参した。上谷選手は「７００万円」と強気の評価額を示したが、鑑定結果は評価額を上回る８００万円となりスタジオがザワついた。専門家は「棚橋弘至という時代の到達点。引退試合の一試合のためだけのコスチュームなんで