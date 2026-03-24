24日（火）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のヴィアティン三重は、セッターの岡部美優（26）が今シーズンをもって退団することをクラブ公式サイトで発表した。 岡部は群馬県出身で順天堂大学を卒業。その後、2024-25シーズンに千葉エンゼルクロスからV三重に移籍し、2シーズンに渡りプレーをした。昨シーズンに行われたVリーグ女子の試合で、セッターとしてチー