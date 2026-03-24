北朝鮮による拉致の可能性を完全に捨てきれない行方不明者である「特定失踪者」。24日、石川県内出身の女性が新たにリストに追加されました。東京で行われた特定失踪者問題調査会の記者会見。北朝鮮による拉致の可能性を完全に捨てきれない特定失踪者は、国が認定した拉致被害者とは違い、政府の対応も異なるのが現状です。今回、リストに追加されたのは、鳥屋町、現在の中能登町出身の梅田眞砂子さん。 昭和39年、大阪の歯科医