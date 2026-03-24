楽天に新加入した前田健太投手（37）が、本拠地開幕となる31日のソフトバンク戦に先発することが正式に決まった。仙台市内の本拠地で取材に応じた三木監督は「彼の経験と、実際キャンプからいいボールを放っている。総合的に決めました」とうなずいた。この日の全体練習前にはグラウンド上で必勝祈願が行われ、指揮官は「身が引き締まる思い。いいスタートを切りたい。負けないように頑張ります」と語った。