日韓を代表するトップアイドルが"1対1"で競演する新ライブイベント『Kandy Jam vol.1』。記念すべき第1回には、KARAと私立恵比寿中学が出演し、2月21日にぴあアリーナMMで華やかなステージを繰り広げた。パワフルなパフォーマンスはもちろん、グループの垣根を越えたハッピーなコラボトークも大きな見どころとなったこの公演は、3月31日(火)22:00〜24:00にテレ朝チャンネル1で独占放送される。今回、KARAのスンヨン、ギュリ、ニコ