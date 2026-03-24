アルコ＆ピースがMCを務めるテレ朝Podcast番組『アルコ＆ピースの#文化人が1番やばい〜Produced by しくじり先生〜』。3月24日（火）の配信では、お笑いトリオ「四千頭身」のメンバーであり、自身のアパレルブランドでクリエイティブディレクターも務める都築拓紀が登場。異常な高騰を見せる現代のヴィンテージ古着市場に対し、デザイナーとしての率直な違和感を口にした。現在の古着市場について、都築は「需要と供給の枠を外れた