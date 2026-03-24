アスリートタレント勢力図に変化の予兆フリーで歴代世界最高点を叩き出し、逆転で金メダルを獲得した三浦璃来（24）と木原龍一（33）の″りくりゅう″ペア。たちまちメディアで引っ張りだことなったが、木原の元パートナーで、ミラノ・コルティナ五輪での解説が「涙を誘う」と話題になった高橋成美（34）の株も急上昇している。「高橋は’18年に現役を引退。’20年に『松竹芸能』に入り、タレントに転向しました。子どものようにピ