「オープン戦、ドジャース７−７エンゼルス」（２３日、ロサンゼルス）ドジャースが６点差を追いつく執念を見せ、オープン戦の連勝を継続した。先発した佐々木朗希投手が計８四死球と制球難で２回０／３を５失点。大谷翔平投手は第２打席で左中間二塁打を放つなど２試合連続長打をマークした。開幕第４戦のガーディアンズ戦に先発することが内定している佐々木。オープン戦で不安を露呈していた中、最終調整で払拭したかった