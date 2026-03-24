フリーアナウンサーの新井恵理那（36）が、最新のプライベートショットを公開し、反響が寄せられている。【映像】新井恵理那のビキニ姿やプライベートショット2023年4月に一般男性との結婚を発表し、この年の10月に長男、2025年4月には長女を出産したことも報告していた新井。2026年1月9日にはInstagramで「ビキニなんてもう着ることないと思ってたけど、おそろいになるなら…と着ちゃいました！むちむちbody!気分あがりました