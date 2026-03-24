フリーアナウンサーの新井恵理那（36）が、最新のプライベートショットを公開し、反響が寄せられている。

【映像】新井恵理那のビキニ姿やプライベートショット

2023年4月に一般男性との結婚を発表し、この年の10月に長男、2025年4月には長女を出産したことも報告していた新井。2026年1月9日にはInstagramで「ビキニなんてもう着ることないと思ってたけど、おそろいになるなら…と着ちゃいました！むちむちbody!気分あがりました」と、長女とのおそろい水着ショットを披露。「大人の色気でとる」「セクシーママさん」などと話題になっていた。

プライベートショットに反響

3月21日の投稿では、翌日に鹿児島で開催されるイベントのため、宮崎に前乗りしたことを報告。「遠方ロケってこれまであまりなかったから、せっかくなら120%楽しみたくなっちゃって早めに宮崎入りして、鳥刺しにカツオに辛麺でパワーチャージしてきました」と、ご当地グルメを前に笑顔を見せるプライベートショットを公開した。

この投稿には「もう…見ただけで…ニヤケが〜」「可愛すぎ」などの反響が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）