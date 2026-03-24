新MC 金原ひとみ、ヒャダイン メインビジュアル完成！ ４月２日（木）リニューアル初回ゲストは 「伊藤忠商事 会長CEO 岡藤正広氏」 テレビ東京で放送中の経済トーク番組「カンブリア宮殿」が、番組開始20周年の節目に大きくリニューアルします。2026年4月2日の放送から、新MC（インタビュアー）の作家・金原ひとみ、音楽クリエイター・ヒャダインを迎えて再出発。同世代の