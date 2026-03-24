「カンブリア宮殿」新MC　金原ひとみ、ヒャダイン　メインビジュアル完成！

新MC 金原ひとみ、ヒャダイン

メインビジュアル完成！

４月２日（木）リニューアル初回ゲストは

「伊藤忠商事 会長CEO 岡藤正広氏」

テレビ東京で放送中の経済トーク番組「カンブリア宮殿」が、番組開始20周年の節目に大きくリニューアルします。2026年4月2日の放送から、新MC（インタビュアー）の作家・金原ひとみ、音楽クリエイター・ヒャダインを迎えて再出発。同世代のトップクリエイター２人が感性をぶつけ合い、化学反応を起こしなが企業トップに切り込む、胸躍りワクワクする新時代の経済トークショーをお届けします。

このたび、そんな２人が並び立った、新しい「カンブリア宮殿」のメインビジュアルが完成しました。「古代遺跡をイメージした新しい宮殿にゲストをお招きする」というコンセプトで制作されたものです。

©テレビ東京

また、リニューアル初回となる4月２日（木）のゲストは、伊藤忠商事 会長CEOの岡藤正広氏に決定しました。2010年の社長就任以来、伊藤忠の業績を急成長させた立役者です。この間、社員の給料は大幅にアップし、学生の就職人気ランキングでも１位を獲得するようになりました。“最強の商人”とも呼ばれる岡藤氏に、「モノを売り、組織を強くし、稼ぐ秘訣」を聞きます。

さらには、番組のスタジオセットやキャラクターもリニューアルします。20年にわたって築いてきた、「大人のための経済トークショー」という番組の根幹は不変ながら、新たな時代に向けて挑戦し、進化していきます。4月から始動する新生「カンブリア宮殿」に是非、ご期待ください。

スタジオセットリニューアル

映画「国宝」美術監督の種田陽平がコンセプトデザインを担当

©テレビ東京

昨年大ヒットした映画『国宝』の美術監督を務めるなど、日本映画界を代表する美術監督の種田陽平。「カンブリア宮殿」には2006年の番組立ち上げからずっと携わり、スタジオセットの世界観を創ってきました。５代目のセットとなる今回もコンセプトデザインを担当。番組リニューアルに合わせ、原点回帰するという意味を込めて、初期の遺跡のような空間が完成しました。

≪種田陽平プロフィール≫

日本を代表する美術監督の一人。実写映画では昨年話題となった『国宝』（李相日監督）の他、同監督の『悪人』『フラガール』、『スワロウテイル』（岩井俊二監督）、『三度目の殺人』『空気人形』（是枝裕和監督）、『キル・ビル Vol.1』『ヘイトフル・エイト』（Q.タランティーノ監督）、『THE有頂天ホテル』『ザ・マジックアワー』（三谷幸喜監督）、公開待機作に『Mortal Kombat 2』（サイモン・マッコイド監督）などがあり、アニメーション映画では『思い出のマーニー』（米林宏昌監督）と『イノセンス』（押井守監督）がある。東京2020東京オリンピック・パラリンピックの開閉会式のステージデザインも担当。多数の映画美術賞のほか、2009年に芸術選奨文部科学大臣賞、2011年に紫綬褒章を受けている。

≪種田陽平コメント≫

テレビ番組のトークセットという空間は、トークが親密に行われることに主題が置かれ、室内のセットであることが一般的だと思います。しかし、20年前の初代セットは「遺跡で対話する」というコンセプトで当時としては異例でした。今回、リニューアルされたセットも、閉ざされた室内の静けさではなく、時間を超え開かれて存在する空間を意識させる「遺跡の宮殿」となりました。新たなMCを迎え、ゲストと共に刺激的なトークが展開されることを期待しています。

番組キャラクター「アノマロカリス」リニューアル

©テレビ東京

番組キャラクター「アノマロカリス」のデザインも一新します。アノマロカリスは「カンブリア宮殿」という番組名にちなんで作られたキャラクターで、2006年の番組スタートからシンボルとして活躍してきました。今回、MC交代に合わせてキャラクターもバトンタッチ。新しい時代を意識したデザインにしました。単体だと淡い紫色ですが、タイトルロゴと合体したときには、ヒレが黄色に光るのが特徴です。番組では、このアノマロカリスが泳ぐシーンもでてきますので、ぜひ注目してください。

≪キャラクターデザイン≫

西村友希（クリーク・アンド・リバー社所属）。女子美術大学 芸術学部 デザイン・工芸学科 ヴィジュアルデザイン専攻卒業。現在はテレビ局で番組編集やビジュアル画面の作成など、各種のクリエイティブ制作で活躍している。

≪西村友希コメント≫

アノマロカリスの独特のフォルムを浮遊感のある曲線で表現しました。ロゴと調和するカラーリングと壁画のような質感にこだわっています。これから長く愛していただけると嬉しいです。

≪アノマロカリス≫

約5億年前のカンブリア紀の海に生息していた、頭部に2つの大きな触手と円形の口、側面にヒレを持つ節足動物の仲間。名前は「奇妙なエビ」を意味する古代ギリシャ語に由来します。生命が大爆発したカンブリア紀を代表する生物で、当時の食物連鎖の頂点に立つ「最強の捕食者」とも呼ばれています。

【４月２日（木）放送内容】

かつて総合商社の中で「万年４位」と揶揄された伊藤忠商事が近年大躍進を遂げている。いまや連結純利益、株価、時価総額などで財閥系の三菱商事や三井物産とトップを争うようになった。社員の給料もアップし、学生の就職人気ランキングでも１位を獲得している。その立役者が会長CEOの岡藤正広。2010年の社長就任以来、伊藤忠グループの舵取りを担い、業績を大幅に拡大させた。そんな岡藤の信念が「利は川下にあり」。“最強の商人”が語る、モノを売り、組織を強くし、稼ぐ秘訣とは！？

≪チーフプロデューサー・小林史憲（テレビ東京報道局）コメント≫

「カンブリア宮殿」のリニューアルにあたり、何を守り、何を変えるか、熟慮を重ねてきました。20年かけて番組を熟成させてくださった、村上龍さんと小池栄子さんへのリスペクトがあります。番組を見続けてくださった視聴者の方々の期待を裏切りたくないという思いもあります。「大人のための経済トークショー」として大事な根幹を守りながら、新しく挑戦し、進化する姿も見せたい。そんな思いを、新しいメインビジュアルに込めました。初期のセットをオマージュした遺跡空間に、新MCの金原ひとみさんとヒャダインさんが立ち、未来を見据えています。そのセットのコンセプトデザインは、引き続き種田陽平さんに依頼しました。「カンブリア宮殿」の世界観を守りながら、オープンな空間にすることで新しい風や光を感じられるようなデザインです。新アノマロカリスのデザインはクリエイターの西村友希さんに依頼しました。遺跡空間やタイトルロゴと調和する色・質感で、「カンブリア宮殿」に溶け込みながら、未来に向けて動き出すイメージです。そして、初回のゲストとして、経済界の重鎮にオファーしました。「ブレずに経済トークショーをやっていく」というメッセージを込めたつもりです。今後もカンブリアらしい多種多様なゲストを宮殿にお招きする予定です。新MCの２人とどんな経済トークショーを繰り広げるのか？ぜひ楽しんでいただければ幸いです。

カンブリア宮殿20年の傑作選を、テレ東BIZで公開中

カンブリアを20年間支え続けてくださった、作家・村上龍、俳優・小池栄子が数々の著名な経営者や各界のリーダーに迫った「カンブリア宮殿」の人気コンテンツを、テレ東BIZで公開中。650本以上の人気作品が無料で見放題！※無料公開は3月25日（水）まで

https://txbiz.tv-tokyo.co.jp/specials?id=278

≪番組概要≫

【タイトル】 日経スペシャル「カンブリア宮殿」

【放送日時】 2026年4月2 日（木）リニューアル 毎週木曜よる11時6分放送

【出演者】 金原ひとみ、ヒャダイン

【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【配信】 カンブリア宮殿は動画配信サービス「テレ東 BIZ」「U-NEXT テレ東 BIZ セレクション」にて見放題配信！

▶テレ東 BIZ： https://txbiz.tv-tokyo.co.jp/cambria

▶U-NEXT テレ東 BIZ セレクション： https://video.unext.jp/brand/txbiz

全国どこからでも放送と同時に視聴可能なリアルタイム配信は、民放公式テレビ配信サービス「TVer」で！

▶TVer：https://tver.jp/series/sre2549ef6

広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」(テレ東 HP、TVer、Lemino)にて見逃し配信！

※さらに現在、「ネットもテレ東」では過去の放送から厳選した傑作選も配信中！

▶テレ東HP： https://video.tv-tokyo.co.jp/cambria/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/cambria/

【公式X】 @ cambrian_palace https://x.com/cambrian_palace





