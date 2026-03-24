3月18日（水）に放送した「ザ・ドキュメンタリー」【バタフライ チルドレン〜皮膚の難病と生きる少年〜】（ナレーター：平手友梨奈）。患者数が少ない難病で、日常生活の苦労も多い「表皮水疱症」。この難病に生まれた時から向き合っている10歳の少年とその家族を、2年間にわたって取材。「テレ東プラス」は、放送内容の一部を紹介する。※3月24日（火）深夜3時50分からは「ザ・ドキュメンタリー」【3人の未完（みかん）〜愛する家