20th Century・井ノ原快彦（49）の妻で俳優の瀬戸朝香（49）が23日、高校生の息子が“飛び入り参加”したダンス動画を公開した。【動画】「口元や仕草がイノッチそっくり」高校生の息子が“飛び入り参加”したダンス動画披露の瀬戸朝香瀬戸は「息子が突然入って来て笑われたぁ〜まぁ、、、気持ちは分かる 笑笑」と、ほほ笑ましいハプニングを報告。「面白いから投稿しちゃった」と、ダンス中に息子が加わった親子仲の良さが伝