ラジオ局「エフエム東京（TOKYO FM）」は23日、ファッションブランドの「NEIGHBORHOOD」と日本のロックバンド「THE TIMERS」のコラボTシャツの販売を発表した。 THE TIMERSは、RCサクセションの忌野清志郎（2009年死去）に似た人物という設定の「ZERRY」ら4名で結成された覆面バンドで、TOKYO FMによると、忌野のデビュー55周年と同ラジオ局55周年の「ダブル55周年」を記念したコラボTシャツとなる。 Tシャツには忌野清志