鈴木誠也はWBCで右ひざを負傷米大リーグ・カブスの鈴木誠也外野手が23日（日本時間24日）、故障者リスト（IL）入りすることが明らかになった。クレイグ・カウンセル監督が地元放送局「マーキースポーツ・ネットワーク」に語った。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で右ひざを負傷。開幕に間に合わないことになり、日本ファンも悲しみの声をあげた。鈴木はWBCに日本代表で出場。準々決勝・ベネズエラ戦の初回、二盗で