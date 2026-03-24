鈴木誠也はWBCで右ひざを負傷

米大リーグ・カブスの鈴木誠也外野手が23日（日本時間24日）、故障者リスト（IL）入りすることが明らかになった。クレイグ・カウンセル監督が地元放送局「マーキースポーツ・ネットワーク」に語った。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で右ひざを負傷。開幕に間に合わないことになり、日本ファンも悲しみの声をあげた。

鈴木はWBCに日本代表で出場。準々決勝・ベネズエラ戦の初回、二盗でヘッドスライディングを試みた際に負傷し、そのまま交代した。既に後十字靭帯の軽度損傷と診断されたことを明かしていたカウンセル監督は、IL入りを決めた。

日本時間24日の午前2時に伝えられた一報。日本ファンからは「焦らずしっかりと治して」「早く治してまたガンガン打ってくれ！」「しっかり膝を治して、MLBを盛り上げてくれ」「どうか早く良くなりますように」「大丈夫でしょうか？」「断裂じゃなくて本当に良かった」などとコメントが集まった。

「マーキースポーツ・ネットワーク」は公式YouTubeで鈴木のコメントも映像で伝えた。「最初は不安でしたけど、経過見ていく感じでは痛みの引きも早く、やれることも増えている。焦るのはよくないですけど、順調に良くなっている」と前向きに語っている。



（THE ANSWER編集部）