公開中の実写映画「ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編」の特別イベントとして、アニメ版と実写版で月島軍曹を演じるキャストが顔をそろえる、“W月島”応援上映＆舞台挨拶の開催が決定しました。実施日は月島軍曹の誕生日である4月1日。会場はTOHOシネマズ新宿で、18時の回の上映前に行われます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】今回の企画は、先日ファンの間で大きな話題となった“W尾形”対談に続くコラボ