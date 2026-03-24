公開中の実写映画「ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編」の特別イベントとして、アニメ版と実写版で月島軍曹を演じるキャストが顔をそろえる、“W月島”応援上映＆舞台挨拶の開催が決定しました。

実施日は月島軍曹の誕生日である4月1日。会場はTOHOシネマズ新宿で、18時の回の上映前に行われます。

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今回の企画は、先日ファンの間で大きな話題となった“W尾形”対談に続くコラボレーションの一環。

アニメ版で月島軍曹を演じる竹本英史さんと、実写版で同役を務める工藤阿須加さんが、ついに同じ場に立つ“W月島”の実現です。

月島軍曹といえば、本作の登場人物の中では比較的珍しい“常識人”でありながら、周囲に振り回されがちな“苦労人”としてもおなじみの存在。そんな月島を、アニメと実写それぞれの形で表現してきた2人が、どんなトークを繰り広げるのか。ファン注目のひと幕となりそうです。

しかも開催日は、月島軍曹の誕生日当日。キャラクターの記念日にあわせた“応援上映＆舞台挨拶”という特別感もあり、かなり濃いイベントになる予感しかありません。

チケットは3月25日0時（3月24日24時）から劇場公式サイトで販売開始。人気キャラクターのバースデー当日開催ということもあり、早い段階での完売も十分ありそうです。

「ゴールデンカムイ」は、野田サトルさんによる同名漫画が原作。コミックス累計発行部数は3000万部を突破しており、「マンガ大賞2016」や、第22回手塚治虫文化賞「マンガ大賞」を受賞するなど、高い評価を受けてきた人気作です。冒険、歴史、狩猟、グルメ、ギャグと、さまざまな要素がぎゅっと詰まった“和風闇鍋ウエスタン”として、多くのファンを魅了しています。

テレビアニメは現在、最終章を放送中。TOKYO MXやBS11などで毎週月曜に放送されているほか、Prime Videoでも同時配信されています。さらに、最終章のBlu-ray＆DVDは4月29日に発売予定です。

一方、実写映画「ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編」も大ヒット公開中。山崎賢人さんを主演に、山田杏奈さん、眞栄田郷敦さん、工藤阿須加さんらが出演し、埋蔵金を巡るサバイバルバトルが描かれています。

アニメと実写、2つの「ゴールデンカムイ」が交差する今回の“W月島”イベント。月島軍曹というキャラクターの魅力を、改めてたっぷり味わえる1日になりそうです。

※山崎賢人さんの崎の字は正しくはたつさきです。

（c）野田サトル／集英社・ゴールデンカムイ製作委員会

（c）野田サトル／集英社 （c）2026映画「ゴールデンカムイ」製作委員会

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026032401.html